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Войны, возможно, не будет: постпред Ирана выступил с важным заявлением
Ударом по американским военным базам в Ираке Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает ТАСС со ссылкой на копию письма, которое тот направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН.
В обращении Тахт-Раванчи указывается, что операция была точной и направленной исключительно на военные объекты.
«Операция была точной и направленной на военные объекты, никакого сопутствующего ущерба гражданским лицам или строениям причинено не было», — указывается в документе.
По словам дипломата, все действия Ирана были «пропорциональны убийству Касема Сулеймани».
«Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий», — заявил он.
Тахт-Раванчи подчеркнул, что исламская республика действовала исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону.
«Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа», — указал Тахт-Раванчи.
Предыдущие письма постпред направил генсеку и Совбезу 3 января, сразу после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, и 7 января перед нанесением ответного удара по американским объектам в Ираке.
Ранее Иран заявлял, что разработал 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани, автомобиль которого атаковали в Багдаде неподалеку от аэропорта по приказу американского президента Дональда Трампа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.
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