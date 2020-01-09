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Никакая не депрессия из-за Селены Гомес: у Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Канадский певец Джастин Бибер, любящий сниматься в сексуальной рекламе нижнего белья, сообщил фанатам ужасную новость: у него обнаружили болезнь Лайма.
Такое заявление артист сделал в своем Instagram.
«Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — написал Бибер. Таким образом он ответил на подозрения некоторых СМИ, которые считали, что Джастин впал в депрессию из-за расставания с Селеной Гомес, которую некогда считали его невестой.
Также певец добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению «пока еще неизлечимой болезни» он идет на поправку и сможет снова выступать.
Как известно, болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг обладает большим многообразием клинических проявлений, среди которых: жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.
Болезнь Лайма в одно время сразила и соотечественницу Бибера Аврил Лавин. По словам певицы, она несколько лет провела дома, сражаясь с этим недугом и находясь, по ее ощущениям, на грани жизни и смерти.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, как теперь можно понять, из-за своей болезни Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза — тогда такой шаг не вызвал понимания у его поклонников.
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