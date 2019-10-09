Шоу-бизнес

Молодожены Джастин Бибер и Хейли Болдуин снялись в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein (фото, видео)

Канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин, которые недавно сыграли свадьбу во второй раз, снялись вместе в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein. Молодожены засветились в видеоролике вместе с другими знаменитостями (в том числе с Кендалл Дженнер), а также сделали горячую фотосессию.

Так, на одном из снимков 22-летняя Хейли сидит верхом на коленях своего 25-летнего мужа. Поклонники пары шутили, что мистер и миссис Бибер позволили заглянуть за кулисы их медового месяца.

Ранее Биберы также поделились в соцсетях со своими фанатами фотографиями со своей свадебной церемонии.

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