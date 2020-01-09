Украина

Крушение самолета МАУ: Зеленский вернулся в Киев и проводит совещание в ОП

Находившийся с официальным визитом в Омане президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину и созвал в Офисе президента рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

В совещании также принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Сообщается, что президент заслушает отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины. Согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет с 45 членами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

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