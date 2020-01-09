Крушение самолета МАУ: в Иран вылетела поисково-спасательная группа

Украина

В Иран, где утром 8 января произошло крушение самолета украинской авиакомпании МАУ, отправился борт с поисково-спасательной группой. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, в составе группы — 45 экспертов, представляющих ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

«Их задача — расследование причин трагедии, идентификация и репатриация тел погибших граждан Украины», — отметил премьер.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране — технические причины. В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что «по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин «. Впоследствии его отредактировали, указав, что «информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией». Кроме того, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало у некоторых экспертов предположение, что самолет был сбит.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Международных авиалиниях Украины» опубликовали полный список погибших во время авиакатастрофе пассажирского лайнера в Тегеране — на борту находились 11 украинцев, в том числе и экипаж в составе девяти человек. Список опубликован на сайте компании. Самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

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