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Спорт

Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира

7:40 9 января 2020 5
Елена Пидгрушная
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Среди 102 спортсменок на дистанцию 7,5 километров выйдут и пять украинок: Юлия Джима будет соревноваться под 6-м стартовым номером, Валя Семеренко — под 41-м, Елена Пидгрушная (на фото) — под 51-м, Вита Семеренко — под 57-м и Анастасия Меркушина — под 90-м. К сожалению, из-за болезни все гонки этапа в Оберхофе вынуждена пропустить Дарья Блашко.

Отметим, что этап в Оберхофе — не очень успешный для наших биатлонистов. За последние пять лет лишь Вите Семеренко удалось в январе 2018-го завоевать «бронзу» в гонке преследования. А последнее «золото» было завоевано в 2013-м, когда нашим девушкам не оказалось равных в эстафете.

В прямой видеотрансляции женский спринт можно будет смотреть на сайте «ФАКТОВ».

Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт», «Матч-ТВ» и «Беларусь 5».

Добавим, что программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится в пятницу, 10 января, мужской спринтерской гонкой на 10 км (начало — в 15:30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина и Пидручный стали вице-чемпионами Рождественской гонки в Гельзенкирхене, уступив лишь соперникам из Норвегии.

Фото biathlon.com.ua

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