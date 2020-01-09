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Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Среди 102 спортсменок на дистанцию 7,5 километров выйдут и пять украинок: Юлия Джима будет соревноваться под 6-м стартовым номером, Валя Семеренко — под 41-м, Елена Пидгрушная (на фото) — под 51-м, Вита Семеренко — под 57-м и Анастасия Меркушина — под 90-м. К сожалению, из-за болезни все гонки этапа в Оберхофе вынуждена пропустить Дарья Блашко.
Отметим, что этап в Оберхофе — не очень успешный для наших биатлонистов. За последние пять лет лишь Вите Семеренко удалось в январе 2018-го завоевать «бронзу» в гонке преследования. А последнее «золото» было завоевано в 2013-м, когда нашим девушкам не оказалось равных в эстафете.
В прямой видеотрансляции женский спринт можно будет смотреть на сайте «ФАКТОВ».
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт», «Матч-ТВ» и «Беларусь 5».
Добавим, что программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится в пятницу, 10 января, мужской спринтерской гонкой на 10 км (начало — в 15:30).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина и Пидручный стали вице-чемпионами Рождественской гонки в Гельзенкирхене, уступив лишь соперникам из Норвегии.
Фото biathlon.com.ua
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