- 07:43 Зеленский выступил со срочным обращением в связи с крушением самолета МАУ в Иране
- 07:40 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
- 07:37 Очками или линзами надо начинать пользоваться даже при незначительном ухудшении зрения, — врач
- 07:31 Новые тренды в маникюре: дизайн bubble
- 07:23 Мокрый снег и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:55 В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января
- 06:42 "Тусите стоя": в РФ начали жаловаться на поезда через Крымский мост
- 05:59 В Украине объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
- 05:35 "А черный лебедь на пруду": храбрая птица едва не утопила собаку, защищая свою территорию
- 04:55 Крушение самолета МАУ: Зеленский вернулся в Киев и проводит совещание в ОП
- 04:30 Стеснение пропало: Волочкова показала голую грудь
- 03:55 Никакая не депрессия из-за Селены Гомес: у Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Зеленский выступил со срочным обращением в связи с крушением самолета МАУ в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский, который объявил 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, назвал дату гибели борта черным днем не только в истории Украины, но и всего мира.
Президент призвал каждого ценить человеческие жизни.
«Эта страшная история должна научить всех нас — и каждого гражданина Украины, и каждый мирового лидера — ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются», — сказал глава государства.
В своем обращении Зеленский вспомнил всех 11 украинцев, которые погибли во время этой страшной аварии. Глава государства заявил, что их семьям будет оказана помощь. А специально созданная комиссия проведет расследование причин катастрофы.
Кроме того, президент выразил соболезнование семьям граждан других стран, чьи близкие летели этим рейсом. Он также заявил, что сегодня проведет телефонный разговор с президентом Ирана по поводу сотрудничества в расследовании причин катастрофы и установления истины.
Напомним, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"