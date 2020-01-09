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Украина

Зеленский выступил со срочным обращением в связи с крушением самолета МАУ в Иране

7:43 9 января 2020 8
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, который объявил 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, назвал дату гибели борта черным днем не только в истории Украины, но и всего мира.

Президент призвал каждого ценить человеческие жизни.

«Эта страшная история должна научить всех нас — и каждого гражданина Украины, и каждый мирового лидера — ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются», — сказал глава государства.

В своем обращении Зеленский вспомнил всех 11 украинцев, которые погибли во время этой страшной аварии. Глава государства заявил, что их семьям будет оказана помощь. А специально созданная комиссия проведет расследование причин катастрофы.

Кроме того, президент выразил соболезнование семьям граждан других стран, чьи близкие летели этим рейсом. Он также заявил, что сегодня проведет телефонный разговор с президентом Ирана по поводу сотрудничества в расследовании причин катастрофы и установления истины.

Напомним, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

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