Украина

В Украине объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране (Иран).

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Соответствующий указ Зеленский подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанных с катастрофой самолета украинской авиакомпании.

С целью почтения памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле — и радиопередач.

Как известно, правительство Ирана объявил 9 января днем траура по жертвам катастрофы самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касем Сулеймани.

Напомним, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

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