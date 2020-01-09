- 05:59 В Украине объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
- 05:35 "А черный лебедь на пруду": храбрая птица едва не утопила собаку, защищая свою территорию
- 04:55 Крушение самолета МАУ: Зеленский вернулся в Киев и проводит совещание в ОП
- 04:30 Стеснение пропало: Волочкова показала голую грудь
- 03:55 Никакая не депрессия из-за Селены Гомес: у Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
- 03:05 Войны, возможно, не будет: постпред Ирана выступил с важным заявлением
- 02:25 Международные резервы Украины установили исторический рекорд
- 01:49 ФСБ задержала 64-летнюю жительницу Севастополя по подозрению в работе на украинскую разведку
- 01:25 Ударил прямо на пешеходном переходе: под Киевом молодой парень попал под колеса Chevrolet
- 00:57 Крушение самолета МАУ: в Иран вылетела поисково-спасательная группа
- 00:28 Глава СБУ Баканов засветился в Куршавеле: в сеть попали фото
- 08.01 23:43 Удар по Багдаду: несколько ракет упали в "зеленой зоне" столицы Ирака
В Украине объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране (Иран).
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Соответствующий указ Зеленский подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанных с катастрофой самолета украинской авиакомпании.
С целью почтения памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле — и радиопередач.
Как известно, правительство Ирана объявил 9 января днем траура по жертвам катастрофы самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касем Сулеймани.
Напомним, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!