Бог бильярда: 10-летний мальчик поразил сеть своим мастерством (видео)

Мир

Пользователей сети поразило мастерство десятилетнего мальчика из Китая. На видео, опубликованном изданием People's Daily, вундеркинд с легкостью выполняет потрясающие трюки с бильярдными шарами и кием, которые едва ли повторит даже взрослый профессиональный бильярдист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине появилась первая женщина — заслуженный мастер спорта по бильярду — 28-летняя Анастасия Ковальчук из Кременчуга, которая играет с 12 лет.

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