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Близнецы получат деньги, а Весы — любовь: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Четверг, 16 января, — день, когда не стоит начинать новое, лучше доделать старые дела.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Все намеченное будет идти неплохо, вы произведете благоприятное впечатление на окружающих.
Телец
Благоприятный день для купли-продажи, для посреднической деятельности и заключения сделок.
Близнецы
У вас есть шанс неплохо заработать. Вы можете либо заключить сделку, либо просто неожиданно получить деньги.
Рак
Пора покончить с незаконченными делами, стимулируя себя фразой — «сейчас или никогда». Но не взваливайте решение всех проблем только на себя.
Лев
Не назначайте на эти сутки важные встречи и поездки, не пытайтесь добиться существенных уступок от малознакомых людей.
Дева
Вас ожидает очень благоприятный день. Девы проявляют незаурядную деловую хватку, благодаря которой могут справиться с любой сложной ситуации на работе.
Весы
День будет наполнен атмосферой романтики, поэтому проведите его рядом со своей второй половинкой или отправляйтесь на ее поиски.
Скорпион
Не бойтесь резких перемен и спокойно занимайтесь своими делами. Это прекрасное время для отдыха и уединения.
Стрелец
Возможно урегулирование каких-то семейных разногласий. День подходит для проявления инициативы в романтических отношениях.
Козерог
Совет звезд: сбавьте обороты и попробуйте найти удовольствие в тихом размеренном образе жизни.
Водолей
Серьезных проблем не появляется, но и шансы достичь больших успехов невелики. Старайтесь не давать воли раздражению.
Рыбы
Вам предстоит решить несколько сложных проблем, каждая из которых уже не одного человека поставила в тупик.
Хорошего вам дня!
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