Происшествия

В Киеве задержали российского «вора в законе»: кто он и зачем приехал (видео)

Правоохранители задержали «вора в законе» из РФ по кличке «Камо Московский». Ранее российского «вора в законе» по прозвищу «Рубен Ивановский» задержали в Новой Каховке.

Как сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции, оперативники выяснили, что «Камо Московский» незаконно попал в Украину для избегания уголовной ответственности на территории России. Также он рассчитывал установить контроль над преступными группами, действующими в Украине.

«Камо Московскому» 57 лет, он уроженец Грузии и гражданин РФ. На титул «вор в законе» его короновали в Тбилиси в 1983 году. «Камо Московский» неоднократно осужден за тяжкие преступления и провел в местах лишения свободы более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

При въезде в Украину «вор в законе» незаконно пересек государственную границу.

По решению суда «Камо Московского» на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Рассматривается вопрос о его принудительном выдворении из Украины с запретом въезда на пять лет.

Ранее сообщалось, что российского «вора в законе» Украина выдала Испании.

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