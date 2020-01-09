23.87 / 24.29 26.38 / 26.94
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве задержали российского «вора в законе»: кто он и зачем приехал (видео)

12:51 9 января 2020 436
«Камо Московский»
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители задержали «вора в законе» из РФ по кличке «Камо Московский». Ранее российского «вора в законе» по прозвищу «Рубен Ивановский» задержали в Новой Каховке.

Как сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции, оперативники выяснили, что «Камо Московский» незаконно попал в Украину для избегания уголовной ответственности на территории России. Также он рассчитывал установить контроль над преступными группами, действующими в Украине.

«Камо Московскому» 57 лет, он уроженец Грузии и гражданин РФ. На титул «вор в законе» его короновали в Тбилиси в 1983 году. «Камо Московский» неоднократно осужден за тяжкие преступления и провел в местах лишения свободы более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

При въезде в Украину «вор в законе» незаконно пересек государственную границу.

По решению суда «Камо Московского» на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Рассматривается вопрос о его принудительном выдворении из Украины с запретом въезда на пять лет.

Ранее сообщалось, что российского «вора в законе» Украина выдала Испании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машина

В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие (фото)

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер