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Украина выдала Испании российского «вора в законе» (фото, видео)
24 декабря Нацполиция Украины выдворила за пределы страны гражданина РФ — «вора в законе» по прозвищу «Батыр Бухарский». Полицейские задержали его в Киевской области при содействии Госпогранслужбы Украины.
Пресс-служба Нацполиции сообщает, что В 1998 году в Москве «Батыра Бухарского» короновал «вором в законе» «Дед Хасан». Он также был доверенным лицом «вора в законе» по прозвищу «Япончик».
С 2017 года «вор в законе» находился в международном розыске за совершение преступлений в Испании. Преступник участвовал в схеме по «отмыванию» денег и легализации их при помощи приобретения недвижимости.
В апреле 2019 «вор в законе» проник на территорию Украины. Правоохранители установили местонахождение «Батыра Бухарского» и задержали его. Информацию сообщили европейским коллегам. Теперь, в соответствии с законодательством Испании, «вора в законе» ждет лишение свободы сроком на 17 лет.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали российского «вора в законе».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.