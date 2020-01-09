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Кот оставил без света несколько сел в Крыму
8 января в оккупированном Крыму часть Симферопольского района осталась без света. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что несколько населенных пунктов в Крыму обесточены из-за порывов ветра.
Как сообщает издание «Крым.Реалии», причиной отключения света стало попадание кота в «ячейку масляного выключателя». Именно так объяснили произошедшее оккупационные структуры полуострова.
Свет отсутствовал в селах Фонтаны, Чистенькое, Залесье — всего у 475 абонентов. Вынужденное отключение длилось с 19:13 до 20:50.
Как сообщалось ранее, чиновники оккупационной власти Крыма попали в смертельное ДТП. На месте погиб Иван Сагайдак, возглавлявший крымский медицинский информационно-аналитический центр. Кроме того, в автомобиле были представители «крымского минздрава» Валентин Савченко и Илья Турчиненко.
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