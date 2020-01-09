- 13:53 Подрывнику общежития в Одессе избрали меру пресечения
- 13:43 Освобожденным из плена украинцам помогут найти работу и жилье
- 13:39 Кот оставил без света несколько сел в Крыму
- 13:37 На улицах Киева заметили лося
- 13:31 «Отставка» Меган Маркл и принца Гарри: что пишет британская пресса и как отреагировали в мире
- 13:31 Деву ждут новые дела, а Тельца — свидание: гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака
- 13:21 В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год
- 13:18 "Это счастье": Ольга Сумская прокомментировала беременность старшей дочери
- 13:15 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 13:11 СМИ назвали меморандум табачных компаний с правительством частью плана по сохранению монополии
- 13:03 В Донецке оккупанты забирают машины на украинских номерах
- 12:55 В жутком «пьяном» ДТП под Ровно погиб велосипедист
Подрывнику общежития в Одессе избрали меру пресечения
В среду, 8 января, Киевский райсуд Одессы принял решение об аресте 38-летнего подозреваемого в совершении покушения на умышленное убийство - подрыве гранаты в кухне общежития, где находились люди.
Суд удовлетворил ходатайству прокуроров Одесской местной прокуратуры № 2, взяв подсудимого под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.
«Установлено, что 7 января пребывавший в состоянии алкогольного опьянения мужчина, после ссоры со своими соседями по общежитию по улице Радостной, бросил в помещение кухни, где они находились, гранату», — сообщили в прокуратуре. Оказалось, что, бросив гранату в кухню, он заблокировал входную дверь, чтобы люди не могли убежать. https://fakty.ua/330 126 В результате взрыва трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.
Подрывник — 38-летний одессит, ранее судимый за умышленное убийство, при задержании заявил, что просто хотел напугать своих соседей по общежитию, с которыми у него были конфликты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!