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Происшествия

Подрывнику общежития в Одессе избрали меру пресечения

13:53 9 января 2020 7
Полиция на месте происшествия
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 8 января, Киевский райсуд Одессы принял решение об аресте 38-летнего подозреваемого в совершении покушения на умышленное убийство - подрыве гранаты в кухне общежития, где находились люди.

Суд удовлетворил ходатайству прокуроров Одесской местной прокуратуры № 2, взяв подсудимого под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

«Установлено, что 7 января пребывавший в состоянии алкогольного опьянения мужчина, после ссоры со своими соседями по общежитию по улице Радостной, бросил в помещение кухни, где они находились, гранату», — сообщили в прокуратуре. Оказалось, что, бросив гранату в кухню, он заблокировал входную дверь, чтобы люди не могли убежать. https://fakty.ua/330 126 В результате взрыва трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

Подрывник — 38-летний одессит, ранее судимый за умышленное убийство, при задержании заявил, что просто хотел напугать своих соседей по общежитию, с которыми у него были конфликты.

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