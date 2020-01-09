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Украина

"Давос — очень странная совокупность людей": на международном форуме Зеленский окажется в интересной компании из Украины

14:19 9 января 2020 461
Давос
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе 21−24 января. Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

«Давос — очень странное скопление совершенно разных людей. Из Украины зарегистрировалось только 6 участников: 2 олигарха, менеджер еще одного олигарха, президент, министр иностранных дел и каким-то странным боком я», — написала она.

Как стало известно из сообщения издания АР, президент США Дональд Трамп также планирует посетить ежегодный Всемирный экономический форум. В список участников форума Трамп также внес свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. В прошлом году Трамп не пустил делегацию США на этот форум.

По информации пресс-службы американского президента, визит в Давос станет для Дональда Трампа первым за пределы США после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, на прошлогоднем форуме в Давосе принц Уильям оказался в центре внимания СМИ — он засветил дыру в ботинке и попробовал себя в качестве интервьюера.

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