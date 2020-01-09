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Происшествия

Не "вписался": в Киеве пьяный водитель повредил здание Национальной филармонии (фото)

14:26 9 января 2020 353
Национальная филармония Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 9 января, в Киеве пьяный водитель на Audi врезался в здание Национальной филармонии и повредил ее фасад. Ранее в столице взяли под стражу виновника смертельного ДТП в Голосеевском районе.

Как сообщают в полиции Киева, до этого Audi врезалась в гранитный выступ подземного перехода на Владимирском спуске, что возле здания филармонии. В полиции уточнили, что около 6 утра о ЧП правоохранителям сообщил очевидец происшествия.

Полицейские, прибывшие на место аварии, обнаружили водителя, в крови которого оказалось 1,40 промиле, что в семь раз превышает допустимый уровень содержания алкоголя в крови. Кроме этого, у 28-летнего мужчины не было водительских прав.

По предварительной информации, водитель не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость и, как следствие, не справился с управлением, врезавшись в выступ пешеходного перехода, а затем и в здание филармонии. К счастью, в этой аварии пострадал лишь автомобиль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на выезде из Киева на Новообуховской трассе Renault Logan по непонятным причинам налетел на отбойник — машину разорвало пополам, а водитель чудом остался жив.

Фото из Википедии, автор Michael Lazarev (Asmadeus).

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