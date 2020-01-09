23.89 / 24.30 26.39 / 26.95
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Бунт в Абхазии: протестующие захватили здание Администрации президента (видео)

15:00 9 января 2020 541
События в Абхазии
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 9 января, в столице Абхазии Сухуме демонстранты взяли штурмом здание Администрации президента. Оппозиционеры требуют признать недействительными результаты выборов, которые прошли летом прошлого года. На них победил Рауль Хаджимба. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии прошли массовые протесты из-за появления в парламенте депутата Госдумы России — страны, захватившей Абхазию и Южную Осетию.

Telegram-канал Baza сообщает, что в акции участвуют более тысячи человек. Местные силовые структуры пока не применяют к демонстрантам меры воздействия. В результате протестующие ворвались в здание, их уговаривают не громить кабинеты.

Правящие в Абхазии политики заявили о попытке государственного переворота.

Видео из Администрации:

Ранее сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнамайер предлагал восстановить Абхазию за счет Грузии.

Фото: Томас Тхайцук/Sputnik

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машина

В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие (фото)

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

рубли

Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер