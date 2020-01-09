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Бунт в Абхазии: протестующие захватили здание Администрации президента (видео)
В четверг, 9 января, в столице Абхазии Сухуме демонстранты взяли штурмом здание Администрации президента. Оппозиционеры требуют признать недействительными результаты выборов, которые прошли летом прошлого года. На них победил Рауль Хаджимба. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии прошли массовые протесты из-за появления в парламенте депутата Госдумы России — страны, захватившей Абхазию и Южную Осетию.
Telegram-канал Baza сообщает, что в акции участвуют более тысячи человек. Местные силовые структуры пока не применяют к демонстрантам меры воздействия. В результате протестующие ворвались в здание, их уговаривают не громить кабинеты.
Правящие в Абхазии политики заявили о попытке государственного переворота.
Видео из Администрации:
Ранее сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнамайер предлагал восстановить Абхазию за счет Грузии.
Фото: Томас Тхайцук/Sputnik
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