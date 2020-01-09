Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака

Понедельник, 20 января, — удачный день для поездок.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака.

Овен

Будьте бдительны в незнакомом месте, новом коллективе. В круг ваших единомышленников могут затесаться ложные друзья.

Телец

Не исключены денежные поступления, в том числе — из новых источников. Удачное стечение обстоятельств позволяет решить несколько проблем.

Близнецы

Неблагоприятный день для похода по магазинам, лучше отложить это мероприятие на другое время.

Рак

Откажитесь на день от какого-то ни было медикаментозного вмешательства., будет достаточно собственных ресурсов организма. Но только, если у вас нет серьезной болезни.

Лев

День прекрасно подходит для любых рискованных начинаний и затей. Главное — не храните яйца в одной корзине.

Дева

В пути возможны проблемы со связью, транспортом, с техническим, информационным и медицинским обслуживанием.

Весы

Будьте предельно осторожны и осмотрительны в своих расходах и тратьте деньги только на то, без чего вы действительно не сможете обойтись.

Скорпион

Не исключены разногласия с деловыми партнерами, многие Скорпионы поймут, что пришло время искать новых союзников.

Стрелец

Вы сумеете разрешить все разногласия и конфликты, которые в последнее время не давали вам покоя.

Козерог

Улучшить материальное положение и увидеть перспективы на будущее вам поможет деловое предложение от старых друзей.

Водолей

Возможно новое романтическое увлечение, довольно легкомысленное, но все же приносящее много радости.

Рыбы

Крайне нежелательно злоупотреблением алкоголем, поскольку его влияние на ваш организм сегодня особенно разрушительно.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter