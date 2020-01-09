Захват Моста метро в Киеве: суд принял решение по подозреваемому

Украина

Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белько, который 18 сентября сообщил о заминировании Моста метро в Киеве. По решению Фемиды мужчина проведет под стражей до 16 февраля 2020 года.

Кроме того, до 17 февраля продлен срок досудебного расследования в указанном уголовном производстве.

Обвинение квалифицировало его действия по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва») и части 4 статьи 296 («Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета»).

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве перекрывали движение по Мосту метро якобы из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Злоумышленником оказался Алексей Белько — бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.

Когда в ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника, взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку. Также он отрицает, что угрожал подрывом моста.

20 сентября Днепровский суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 288 тысяч гривен. Последний по состоянию на 9 января 2020 года внесен не был.

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