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Спецслужбы России готовили покушение на бывшего украинского разведчика, — СБУ (фото, видео)
В Харькове, где 9 января в одной из многоэтажек обнаружили взрывоопасный предмет, контрразведка СБУ предупредила организованное российской спецслужбой покушение на одного из бывших боевых командиров разведподразделения ВСУ.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, ФСБ РФ планировала отомстить украинскому разведчику за успешные операции против боевиков. В частности, за обезвреживание группы офицеров ВС РФ, один из которых был Героем России.
«Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих его обстоятельств. Задание он получил во время краткосрочной поездки в Россию, а дальнейшие действия согласовывал через мобильный мессенджер», — отметили в украинской спецслужбе и добавили, что за убийство бывшего командира подразделения исполнителю пообещали заплатить.
Сообщается, что покушение готовилось в многоквартирном доме, где живет бывший разведчик. Злоумышленник планировал заложить самодельное взрывное устройство, однако был задержан спецподразделением СБУ в доме и со взрывчаткой.
Эксперты утверждают, что мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.
«Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей», — отметили в СБУ и добавили, что в рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники спецслужбы Российской Федерации попытались завербовать жителя Мариуполя прямо на российско-украинской границе. Предпринимателю угрожали устроить сложности с бизнесом и требовали от него дать согласие на сотрудничество.
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