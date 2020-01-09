Украина

Авиакатастрофа в Иране: эксперты не обнаружили на двигателях следов пожара

Государственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета МАУ в Тегеране приступила к работе и получила первые данные. Об этом в сети сообщил главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии.

Так, подтверждено, что самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился. При этом иранские диспетчеры настаивают, что никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или нет, на данный момент не известно (соответствующие данные радаров управления воздушным движением комиссией пока не получены).

Также нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты.

Таким образом, эксперты по состоянию на 14:00 9 января пришли к следующим выводам.

1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Судя по всему, пожар произошел в салоне.

2. Самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам.

3. За штурвалом находились опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тысяч часов, и бывший военный летчик Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тысяч часов. Сомнений в их высокой стрессоустойчивостью и подготовленности к действиям в экстремальных условиях нет. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета.

4. Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о высокой вероятности версии террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты.

5. Иран на данный момент не демонстрирует каких-либо признаков скрыть обстоятельства трагедии, готов предоставлять всю информацию и действовать согласно правилам международной организации гражданской авиации.

Напомним, российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, проанализировав фото с места трагедии в Тегеране, пришел к выводу, что лайнер перед падением был неуправляем.

В свою очередь секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что среди основных версий авикатастрофы украинского авиалайнера рассматриваются поражение самолета зенитной ракетой, в том числе ЗРК «Тор» (производство РФ), столкновение с неизвестным БПЛА и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

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