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Деньги

Доллар за сутки подорожал сразу на 28 копеек

18:18 9 января 2020 45
Валюта
Инф. «ФАКТОВ»

К концу четверга, 9 января, официальный курс доллара США поднялся до 24,11 гривен. Ранее сообщалось, что рост американской валюты начался сразу после январских праздников.

О курсах валют на 10 января этом сообщает Национальный банк Украины. За последний день доллар подорожал на 28 копеек.

На межбанке курс доллара стабилизировался на отметке 24,12 гривен — на открытии американская валюта резко прибавила 12 копеек. Поднялся и евро — до 26,79 гривен, что на 10 копеек больше, чем было 8 января.

По данным компании РБК-Украина, курсы на конец торгов составили: 24,0950 — 24,1200 грн/доллар, 26,7671 — 26,7949 грн/евро, 0,3933 — 0,3941 грн/рубль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за 2019 год международные резервы Украины возросли на 22%.

Фото: epravda.com.ua

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