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Украина

Международные резервы Украины установили исторический рекорд

2:25 9 января 2020 53
Валютные резервы
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальном банке Украины, чьи сотрудники на новогоднем корпоративе весело отплясывали вместе с полуголыми девушками, решили начать новый год с хороших новостей.

Так, пресс-служба финансового регулятора выступила с заявлением о том, что международные резервы Украины по итогам 2019 года увеличились на 22% и на 1 января 2020 года составили $ 25,3 млрд.

«Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка ($ 23 млрд в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума — в последний раз объем больше вышеупомянутого был зафиксирован еще в декабре 2012 года», — сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что увеличить резервы на $ 4,5 млрд за год удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова уверена, что в 2020 году национальная валюта Украины продолжит укрепляться на фоне отсутствия внешних угроз. По ее словам, сегодняшний курс полностью «отражает уровень экономики». Будущее же укрепление гривни в НБУ связывают с прогнозируемым снижением стоимости импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

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