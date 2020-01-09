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На Полтавщине обнаружен нелегальный песчаный карьер
В Полтавском районе во время аудита деятельности структурных подразделений, инициированного главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым, обнаружен большой нелегальный песчаный карьер.
По предварительной информации, нелегальная добыча песчаной смеси осуществлялась под прикрытием реализации проекта «Восстановление гидрологического режима и улучшение санитарного состояния р. Коломак на участке за пределами сел Затурино, Андрушки и Макуховка на землях Ковалевской сельского совета Полтавского района».
Как сообщают «Новости Полтавщины», за период около двух лет было незаконно добыто более чем 1 млн тонн песка. По предварительным расчетам этим нанесен ущерб в размере более 100 млн грн. На месте нелегальной добычи образовался песчаный «террикон» длиной около 1 км, шириной — около 100 м и высотой до 10 м.
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов направил соответствующее обращение по проверке указанных фактов в Управление СБУ в Полтавской области.
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