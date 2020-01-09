Украина

Украинский "Боинг" был случайно сбит иранской ракетой, — источники в Пентагоне и разведке

В Пентагоне считают вполне обоснованной версию о том, что в упавший в Тегеране самолет авиакомпании МАУ попала ракета иранских сил ПВО. Об этом со ссылкой на чиновника Пентагона, высокопоставленного руководителя разведки США и представителя разведки Ирака сообщает Newsweek.

Издание также склоняется к версии о том, что российская ракета класса земля-воздух «Тор-М1» попала в гражданский самолет случайно. Силы ПВО Ирана, скорее всего, были в боевой готовности после ракетного удара в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Тем не менее официальные комментарии журналистам Центральное командование США давать отказалось.

Напомним, среди других потенциальных сценариев крушения украинского самолета рассматриваются столкновение украинского Boing 737−800 с беспилотником или другим объектом в небе.

Тем временем «ФАКТЫ» выяснили происхождение сенсационного снимка фрагмента ракеты, которая могла сбить украинский лайнер.



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