23.89 / 24.31 26.38 / 26.95
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинский "Боинг" был случайно сбит иранской ракетой, — источники в Пентагоне и разведке

19:40 9 января 2020 440
Украинский «Боинг» был случайно сбит иранской ракетой,&nbsp;— источники в Пентагоне и разведке
Инф. «ФАКТОВ»

В Пентагоне считают вполне обоснованной версию о том, что в упавший в Тегеране самолет авиакомпании МАУ попала ракета иранских сил ПВО. Об этом со ссылкой на чиновника Пентагона, высокопоставленного руководителя разведки США и представителя разведки Ирака сообщает Newsweek.

Издание также склоняется к версии о том, что российская ракета класса земля-воздух «Тор-М1» попала в гражданский самолет случайно. Силы ПВО Ирана, скорее всего, были в боевой готовности после ракетного удара в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Тем не менее официальные комментарии журналистам Центральное командование США давать отказалось.

Напомним, среди других потенциальных сценариев крушения украинского самолета рассматриваются столкновение украинского Boing 737−800 с беспилотником или другим объектом в небе.

Тем временем «ФАКТЫ» выяснили происхождение сенсационного снимка фрагмента ракеты, которая могла сбить украинский лайнер.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

машина

В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие (фото)

рубли

Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер