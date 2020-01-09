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На месте крушения самолета МАУ нашли ракету? Что за фото гуляет по соцсетям и откуда оно взялось

В интернете активно распространяется снимок, якобы сделанный на месте крушения Boeing 737−800 в Иране. На фотографии изображен фрагмент ракеты, которая могла сбить украинский лайнер. Однако нет никаких доказательств подлинности снимка или того, что он сделан именно на месте авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек, в том числе 11 украинских граждан.

«ФАКТАМ» удалось выяснить, кто первым выложил фотографию. Она появилась в Twitter на страничке иранского активиста Ашкана Монфареда. Он сопроводил снимок следующей подписью: «Это фрагмент, найденный на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавший перед жилым домом. Разве у самолета есть нечто подобное? Разве это не ракета?»

Другие иранские пользователи Twitter утверждают, что снимок сделан возле дома жителя Паранда, города, который находится примерно в 50 километрах от Тегерана. Именно там упал самолет МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Среди тех, кто пишет об этом в Twitter, есть другие жители Паранда. Они сообщают, что за две минуты до авиакатастрофы слышали два громких раската. Причем эти твиты появились еще до того, как стало известно о крушении украинского лайнера!

На снимке изображен фрагмент, очень похожий на часть ракеты ТОР российского производства. Они имеются на вооружении иранской армии.

В 3 км от Паранда находится военный гарнизон. Это место дислокации 23-й дивизии Такаварана — подразделения специального назначения Военно-морских сил Исламской Республики Иран. Оно входит в состав морской пехоты ВМС Ирана.

Жители Паранда утверждают, что с вечера 7 января гарнизон был поднят по тревоге. Всю ночь там наблюдалась высокая активность. А грохот, который люди слышали перед самым крушением украинского самолета, местные ни с чем не спутают — это ракетный запуск.

Иранская сторона официально отвергла версию, согласно которой Boeing 737−800 был сбит ракетой. В канадских СМИ (напомним, среди погибших в катастрофе 63 гражданина Канады) появились сообщения со ссылкой на разведслужбы страны, в которых их представители на условиях анонимности склоняются к тому, что причиной крушения лайнера все же была некая техническая неисправность. Тем не менее, практически все международные авиакомпании временно приостановили свои полеты над территорией Ирана и Ирака. Никто не хочет рисковать, учитывая резкое обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном и общее ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

Тем временем американская фирма Aireon собрала данные о положении самолета МАУ, выполнявшего злополучный рейс PS752 из Тегерана в Киев. Компания известна тем, что создала глобальную систему слежения и наблюдения за самолетами. Она использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более точную информацию, чем это делают на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов, например, таких как Flightradar24.

В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о положении разбившегося в Эфиопии Boeing 737 Max. Эта информация позволила найти параллели с крушением такого же самолета в 2018 году в Индонезии. В результате стала понятна причина, которая привела к этим трагедиям. Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max была запрещена. Американский концерн до сих пор не смог исправить обнаруженные ошибки в системах управления лайнерами данной серии.

Представитель Aireon заявил, что данные по катастрофе самолета МАУ в Иране переданы властям, проводящим расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что версия попадания ракеты в Boeing 737−800 является одной из приоритетных. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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