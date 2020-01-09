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Мир

"До чего народ довели": в России устроили давку на распродаже в торговом центре (фото, видео)

21:57 9 января 2020 265
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Казани утром 9 января произошла очередная эпичная битва из-за распродажи продуктов. Как сообщают местные издания, ее устроил гипермаркет «Карусель» в связи со своим закрытием. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео очередей, стоящих перед мусорными контейнерами у российского супермаркета.

Огромные очереди были зафиксированы уже на подходах к ТРЦ «Франт», где и был расположен гипермаркет.

По словам некоторых очевидцев, в толпе началась давка, в которой пострадали несколько человек.

В комментариях к опубликованному в сети видео один из пользователей отметил, что именно так и выглядит настоящий электорат Владимира Путина, за счет которого он все еще остается при власти.

«Признаки вставания с колен в Рассее явно налицо! Америка им завидует!», — поддержал это мнение блогер с ником JuRassik Dark.

«Глубинный народ распоясался», — отреагировал Сергей… а.

«Что смеетесь? Плакать надо, что свой народ до такого унижения довели», — отреагировал на случившееся пользователь Rano.

Напомним, в 2019 году в России произошло сразу несколько «битв» в супермаркетах за… сковородки. Сначала ее устроили жители Калмыкии, а затем — курортного Сочи.

Фото и видео из соцсетей

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