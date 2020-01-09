- 23:01 «Атлетико» в невероятном поединке вырвал победу у «Барселоны» в матче за Суперкубок Испании: видео голов
- 22:58 «Украина обязательно узнает правду»: Зеленский встретился с родными украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
- 22:46 Авиакатастрофа в Иране: в сети появилось видео поражения "Боинга" ракетой "земля — воздух"
- 22:37 Украину внесли в перечень стран, наносящих серьезный ущерб экономике Евросоюза
- 22:36 Футболиста соперника сборной Украины на Евро-2020 обвинили в изнасиловании
- 22:32 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 22:05 Трамп уверен, что украинский самолет был сбит ракетой
- 21:57 "До чего народ довели": в России устроили давку на распродаже в торговом центре
- 21:16 Под Киевом неадекват отверткой изуродовал полицейского
- 20:48 Суд в Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал ее выплатить украинским компаниям более 80 млн долларов за потери в Крыму
- 20:32 «Барселона» – «Атлетико» — 2:3: онлайн-видеотрансляция матча Суперкубка Испании
- 20:24 Прорывавшемуся в одесский аэропорт «минеру» предъявили обвинение, ему грозит шесть лет
"До чего народ довели": в России устроили давку на распродаже в торговом центре (фото, видео)
В Казани утром 9 января произошла очередная эпичная битва из-за распродажи продуктов. Как сообщают местные издания, ее устроил гипермаркет «Карусель» в связи со своим закрытием. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео очередей, стоящих перед мусорными контейнерами у российского супермаркета.
Огромные очереди были зафиксированы уже на подходах к ТРЦ «Франт», где и был расположен гипермаркет.
По словам некоторых очевидцев, в толпе началась давка, в которой пострадали несколько человек.
Дави дь!) Драка за просрочку и остатки товара, Казань, рф, жрать нечего ?) pic.twitter.com/n3MVsz1mkL— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִ (@herooftheday10) January 8, 2020
В комментариях к опубликованному в сети видео один из пользователей отметил, что именно так и выглядит настоящий электорат Владимира Путина, за счет которого он все еще остается при власти.
«Признаки вставания с колен в Рассее явно налицо! Америка им завидует!», — поддержал это мнение блогер с ником JuRassik Dark.
«Глубинный народ распоясался», — отреагировал Сергей… а.
«Что смеетесь? Плакать надо, что свой народ до такого унижения довели», — отреагировал на случившееся пользователь Rano.
Напомним, в 2019 году в России произошло сразу несколько «битв» в супермаркетах за… сковородки. Сначала ее устроили жители Калмыкии, а затем — курортного Сочи.
Фото и видео из соцсетей
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?