25.78 / 26.05 28.87 / 29.33
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В российском супермаркете устроили драку за сковородки: эпичное видео

14:18 19 июля 2019 251
Женская драка
Инф. «ФАКТОВ»

В Калмыкии покупательницы устроили безобразную драку в супермаркете, установившем скидки на кухонную утварь. Видео появилось на Интернет-есурсе Baza. Ранее в России были запечатлены на видео очереди, стоящие перед мусорными контейнерами.

В кадре видно, что покупатели так спешили схватить товар со скидкой, что чуть не снесли продавца.

«В Элисте покупательницы устроили битву за сковородки, продающиеся со скидкой. Надо было выносить на лопате», — пошутил автор видео.

Напомним, в марте в сеть попали кадры из Брянска, где распродажа обычного фарша обернулась для покупателей шокирующими очередями. А в мае неприятный инцидент произошел уже в магазине Краснодара — там попытавшиеся украсть товар в одном из супермаркетов подростки устроили драку с сотрудниками магазина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины