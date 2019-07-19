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В российском супермаркете устроили драку за сковородки: эпичное видео
В Калмыкии покупательницы устроили безобразную драку в супермаркете, установившем скидки на кухонную утварь. Видео появилось на Интернет-есурсе Baza. Ранее в России были запечатлены на видео очереди, стоящие перед мусорными контейнерами.
В кадре видно, что покупатели так спешили схватить товар со скидкой, что чуть не снесли продавца.
«В Элисте покупательницы устроили битву за сковородки, продающиеся со скидкой. Надо было выносить на лопате», — пошутил автор видео.
В Элисте покупательницы устроили битву за сковородки, продающиеся со скидкой.— baza (@bazabazon) 19 июля 2019 г.
Надо было выносить на лопате. pic.twitter.com/RUTG984UHp
Напомним, в марте в сеть попали кадры из Брянска, где распродажа обычного фарша обернулась для покупателей шокирующими очередями. А в мае неприятный инцидент произошел уже в магазине Краснодара — там попытавшиеся украсть товар в одном из супермаркетов подростки устроили драку с сотрудниками магазина.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…