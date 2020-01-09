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Крушение самолета МАУ: премьер-министр Британии Джонсон озвучил свою версию трагедии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление относительно крушения украинского пассажирского самолета в Иране.
Текст его заявления приводит CNN.
По словам Джонсона, украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой «земля-воздух».
«В настоящее время существует масса информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой „земля-воздух“. Это вполне могло быть непреднамеренно», — сказал он.
При этом британский премьер добавил, что Великобритания тесно сотрудничает с Канадой и международными партнерами с тем, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование.
Днем в четверг, 9 января, Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности. Также он пригласил Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.
Напомним, что ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет. Такое же мнение выразил президент США Дональд Трамп.
Как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родными украинцев, ставших жертвами авиакатастрофы в Иране. Он пообещал, что государство предоставит им всю необходимую помощь, прежде всего — финансовую, и подчеркнул, что главным, что может сделать Украина, остается установление исчерпывающих выводов относительно всех обстоятельств трагедии.
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