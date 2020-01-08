23.58 / 24.38 26.10 / 26.50
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

8:09 8 января 2020 4251
Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января.

«ФАКТЫ» следят за ситуацией и собирают главные новости о происшествии.

08:51 В СНБО уточнили, что на рейс были зарегистрированы 168 пассажиров и 9 членов экипажа. По данным Obozrevatel, на борту потерпевшего крушения лайнера были 15 граждан Украины, среди которых два пассажира, остальные — члены экипажа.

08:41 Говорить о точных причинах крушения самолета МАУ еще рано, но уже выдвигается версия, что причиной трагедии могла стать бомба.

08:21 Зеленский прервал отдых в Омане и возвращается в Украину.

08:15 Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что по предварительным данным, на рейс были зарегистрированы 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На месте крушения самолета работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа.

В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что пассажиры и экипаж рейса PS752 погибли. Информацию о погибших гражданах Украины обещают предоставить позже. Иранские спасатели также подтвердили, что никто из находившихся на борту не выжил.

Трагедия произошла вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. С экранов радаров самолет, летевший в Киев, пропал через две минуты после взлета. Иранское агентство ISNA опубликовало видео с моментом падения лайнера.


На месте катастрофы работают более 20 поисковых служб. По данным СМИ, на месте катастрофы удалось найти черный ящик. Его уже передали правоохранителям.



Предварительной причиной катастрофы называют технические неисправности самолета. Хотя озвучивается и версия о том, что Boeing был по ошибке сбит иранскими ПВО.

Уже известно, что самолет Boeing 737, который потерпел крушение в окрестностях Тегерана, ежедневно выполнял по несколько рейсов. За последние два дня самолет побывал в Ереване, а помимо этого еще в Милане и Тегеране.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

самолет

Крушение украинского самолета в Иране: момент трагедии попал на видео

Украинский самолет

Страшная трагедия в небе Ирана: разбился украинский самолет с 180 пассажирами на борту

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер