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Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)
Самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января.
«ФАКТЫ» следят за ситуацией и собирают главные новости о происшествии.
08:51 В СНБО уточнили, что на рейс были зарегистрированы 168 пассажиров и 9 членов экипажа. По данным Obozrevatel, на борту потерпевшего крушения лайнера были 15 граждан Украины, среди которых два пассажира, остальные — члены экипажа.
08:41 Говорить о точных причинах крушения самолета МАУ еще рано, но уже выдвигается версия, что причиной трагедии могла стать бомба.
08:21 Зеленский прервал отдых в Омане и возвращается в Украину.
08:15 Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа.
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что по предварительным данным, на рейс были зарегистрированы 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На месте крушения самолета работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа.
В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что пассажиры и экипаж рейса PS752 погибли. Информацию о погибших гражданах Украины обещают предоставить позже. Иранские спасатели также подтвердили, что никто из находившихся на борту не выжил.
Трагедия произошла вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. С экранов радаров самолет, летевший в Киев, пропал через две минуты после взлета. Иранское агентство ISNA опубликовало видео с моментом падения лайнера.
نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
На месте катастрофы работают более 20 поисковых служб. По данным СМИ, на месте катастрофы удалось найти черный ящик. Его уже передали правоохранителям.
Предварительной причиной катастрофы называют технические неисправности самолета. Хотя озвучивается и версия о том, что Boeing был по ошибке сбит иранскими ПВО.
Уже известно, что самолет Boeing 737, который потерпел крушение в окрестностях Тегерана, ежедневно выполнял по несколько рейсов. За последние два дня самолет побывал в Ереване, а помимо этого еще в Милане и Тегеране.
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