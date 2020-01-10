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Блог борющейся с раком Заворотнюк стремительно теряет популярность: в чем причина
После того как российская актриса Анастасия Заворотнюк через своих родственников впервые за долгое время обратилась к поклонникам, они, похоже, решили «сдаться» и начали массово отписываться от ее блога.
Данное явление заметили в издании «7 дней».
В среднем в день микроблог Анастасии теряет около 500 человек.
По мнению журналистов, такое развитие событий вполне объяснимо. Дело в том, что, когда в начале осени прошлого года стало известно о болезни Заворотнюк, любящие «жареные» новости спешно подписывались на аккаунт актрисы.
Сейчас же, поняв, что близкие Насти не будут тешить неуемное любопытство страждущих, сплетники решили от ее страницы отписаться.
В результате за аккаунтом Заворотнюк сейчас следят ее преданные поклонники, которые не устают желать ей скорейшего выздоровления.
Впрочем, близкие продолжают держать в секрете информацию об изменениях состояния Анастасии. Ходят слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» медленно, но верно идёт на поправку. Впрочем, семья Заворотнюк не подтверждает эту информацию. «Очень просим всех проявить взаимное уважение к Анастасии и её близким и не требовать подробностей», — говорят в окружении актрисы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни. Такое мнение якобы высказала некая «ясновидящая».
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