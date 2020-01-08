Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни

Шоу-бизнес

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга четвертой стадии, обвинили в симуляции болезни.

О том, что Заворотнюк не находится на грани жизни и смерти, пишет российское издание Дни.ру, ссылаясь на свой источник — таролога и ясновидящую Саону.

«Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни», — заявила Саона о Заворотнюк.

Ясновидящая считает, что Заворотнюк проживет еще 15 лет, а то и больше. Просто ей понадобятся ежегодные плановые обследования.

А вот информацию о тяжелом состоянии актрисы Саона считает специально выдуманной. «Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть. Суммы там фигурируют не маленькие, и ей придется отдать все, что у нее есть, чтобы расплатиться по счетам», — говорит ясновидящая.

Саона подчеркнула, что скоро все и так узнают правду, а долги придется платить. «Как бы не закручивался сюжет, долги все равно ей придется выплатить. Может быть, не все, но большую часть. Я вижу, что выплаты пройдут, а на часть суммы она подготовит документы, которые помогут уйти от погашения долгов», — заключила таролог.

Напомним, что ранее семья Заворотнюк пожелала работникам Дни.ру оказаться на месте актрисы.

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