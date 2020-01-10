23.89 / 24.31 26.38 / 26.95
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Назван способ продлить жизнь на десять лет

1:56 10 января 2020 32
Продлить жизнь
Инф. «ФАКТОВ»

Для того, чтобы продлить человеку жизнь, в мире проводится большое количество исследований, по результатам которых создаются новые лекарства и комбинации препаратов.

В то же время жить на несколько лет дольше можно и без приема «чудо-таблеток». К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук.

Результаты их работы опубликованы в журнале British Medical Journal.

Исследователи проанализировали данные более ста тысяч пятидесятилетних людей, которые на момент начала научной работы ничем не болели. За их состоянием следили на протяжении более чем 20 лет, фиксируя, у кого и в каком возрасте появились сердечно-сосудистые заболевания, рак или диабет второго типа и сколько в итоге эти люди прожили.

В результате эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление умеренных доз алкоголя (175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и, соответственно, 350 или 750 миллилитров — для мужчин), нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес.

По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько «здоровых лет» может ожидать человек в возрасте 50 лет.

Женщины, придерживавшиеся четырех-пяти полезных привычек — здоровое питание, физическая активность, полный отказ от курения и употребления алкоголя, а также поддержание нормального веса, — прожили в среднем 84,4 года по сравнению с 73,7 года у тех, у кого таких привычек не было. Для мужчин эти показатели составили 81,1 против 73,5 года.

В итоге ученые пришли к выводу, что полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека примерно на десять лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандально известная российская телеведущая и врач Елена Малышева назвала три препарата, которые должен принимать каждый человек старше 50 лет для продления своей жизни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер