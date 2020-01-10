Мир

Назван способ продлить жизнь на десять лет

Для того, чтобы продлить человеку жизнь, в мире проводится большое количество исследований, по результатам которых создаются новые лекарства и комбинации препаратов.

В то же время жить на несколько лет дольше можно и без приема «чудо-таблеток». К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук.

Результаты их работы опубликованы в журнале British Medical Journal.

Исследователи проанализировали данные более ста тысяч пятидесятилетних людей, которые на момент начала научной работы ничем не болели. За их состоянием следили на протяжении более чем 20 лет, фиксируя, у кого и в каком возрасте появились сердечно-сосудистые заболевания, рак или диабет второго типа и сколько в итоге эти люди прожили.

В результате эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление умеренных доз алкоголя (175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и, соответственно, 350 или 750 миллилитров — для мужчин), нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес.

По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько «здоровых лет» может ожидать человек в возрасте 50 лет.

Женщины, придерживавшиеся четырех-пяти полезных привычек — здоровое питание, физическая активность, полный отказ от курения и употребления алкоголя, а также поддержание нормального веса, — прожили в среднем 84,4 года по сравнению с 73,7 года у тех, у кого таких привычек не было. Для мужчин эти показатели составили 81,1 против 73,5 года.

В итоге ученые пришли к выводу, что полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека примерно на десять лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандально известная российская телеведущая и врач Елена Малышева назвала три препарата, которые должен принимать каждый человек старше 50 лет для продления своей жизни.

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