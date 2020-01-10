Иран представил предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера

Мир

Правительство Ирана направило в адрес Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официальное уведомление и предварительный отчет о катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в аэропорту Тегерана. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

«Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчет о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ рядом с Тегераном», — сообщили в организации.

Подробностей документа в ИКАО не разглашают.

В ИКАО также призвали «не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия.

«ИКАО по-прежнему призывает не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия, пока не будет обеспечена возможность завершить расследование в соответствии с Приложением 13 и не будут подтверждены его официальные результаты», — сказано в обращении.

Напомним, что самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Воздушное судно должно было осуществить рейс из столицы Ирана в Киев. На его борту находились 176 человек, включая членов экипажа — граждан Украины. Все они погибли. Большинство пассажиров были представителями иранской общины Канады. Катастрофа произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном в регионе — 8 января Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Пострадавших в результате обстрела не было.

Вечером 9 премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой. С аналогичными заявлениями выступили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В свою очередь, представители властей Ирана отрицают такую возможность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родными украинцев, ставших жертвами авиакатастрофы в Иране. Он пообещал, что государство предоставит им всю необходимую помощь, прежде всего — финансовую, и подчеркнул, что главным, что может сделать Украина, остается установление исчерпывающих выводов относительно всех обстоятельств трагедии.

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