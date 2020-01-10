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Было две ракеты российского производства: разведка США сообщила новые детали крушения самолета МАУ
Причиной трагедии, разыгравшейся в небе Ирана рано утром 8 января, стали выпущенные по самолету Международных авиалиний Украины (МАУ) две ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника, связанного с американской разведкой.
В сообщении указывается, что эти данные были в распоряжении американской разведки еще утром в день трагедии, однако еще сутки понадобились для проверки информации.
Между тем, в Сети появились видео, на которых якобы запечатлен момент попадания ракет в украинский самолет.
Видео проверяют журналисты-расследователи издания Bellingcat.
Напомним, что самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Воздушное судно должно было осуществить рейс из столицы Ирана в Киев. На его борту находились 176 человек, включая членов экипажа — граждан Украины. Все они погибли. Большинство пассажиров были представителями иранской общины Канады. Катастрофа произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном в регионе — 8 января Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Пострадавших в результате обстрела не было.
Вечером 9 премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой. С аналогичными заявлениями выступили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В свою очередь, представители властей Ирана отрицают такую возможность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родными украинцев, ставших жертвами авиакатастрофы в Иране. Он пообещал, что государство предоставит им всю необходимую помощь, прежде всего — финансовую, и подчеркнул, что главным, что может сделать Украина, остается установление исчерпывающих выводов относительно всех обстоятельств трагедии.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.