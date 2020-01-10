- 05:25 Позорный аукцион: "власти" Крыма безуспешно пытаются продать захваченные оккупантами у Украины суда
- 04:45 Печальное завершение поездки в Дубай: в Киеве Lexus протаранил автобус, в числе пострадавших – ребенок
- 03:40 Иран представил предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера
- 02:53 Эрегирует и позволяет испытать оргазм: мужчине впервые успешно пересадили пенис
- 02:25 Было две ракеты российского производства: разведка США сообщила новые детали крушения самолета МАУ
- 01:56 Назван способ продлить жизнь на десять лет
- 01:34 Попытка нового обстрела? Возле военной базы США в Ираке упала ракета
- 01:16 Генетика не виновата: ученые опровергли главный миф о причинах ожирения
- 00:24 Блог борющейся с раком Заворотнюк стремительно теряет популярность: в чем причина
- 09.01 23:56 Крушение самолета МАУ: премьер-министр Британии Джонсон озвучил свою версию трагедии
- 09.01 23:25 Сидела на руках у матери: стали известны подробности гибели трехлетней девочки в смертельном ДТП во Львове
- 09.01 23:01 «Атлетико» в невероятном поединке вырвал победу у «Барселоны» в матче за Суперкубок Испании: видео голов
Позорный аукцион: "власти" Крыма безуспешно пытаются продать захваченные оккупантами у Украины суда
Несмотря на то, что оккупированный Крым, согласно некоторым прогнозам, может вернуться в Украину только по «прибалтийскому сценарию», пока что находится мало бизнесменов, горящих желанием инвестировать в имущество, которое, согласно международному праву, является украинским.
Такой вывод можно сделать по результатам жалких потуг оккупационных властей полуострова продать ряд судов, которые были «национализированы» в 2014 году.
В перечне на продажу — шесть плавсредств, которые базируются в портах Ялты и Керчи и находятся на балансе местного госпредприятия «Крымские морские порты», пишет «Крым.Реалии».
Сообщается, что подготовка к продаже крымских судов и их имущества продолжается уже несколько месяцев. О планах по их продаже российские власти Крыма заявили летом 2019 года, когда депутаты крымского парламента приняли постановление об отчуждении недвижимого имущества, находящегося в госсобственности.
«Речь идет об отчуждении путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП «Крымские морские порты». Это шесть судов: нефтесборщик ПС-351, нефтегруз «Таврия», пассажирское судно «Радуга-14», пассажирское судно «Голубая стрела», буксир «Крымчанин», парусомоторная яхта «Джалита», — заявлял тогда предавший интересы Украины «спикер» подконтрольного России крымского «парламента» Владимир Константинов.
В октябре подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма, в свою очередь, дал согласие на непосредственное отчуждение этого имущества, после чего этот процесс и начался.
Начальная стоимость судов и их имущества — от 2 тысяч до 8,5 миллионов рублей.
Имущество всех судов крымские власти пытались продать 30 декабря 2019 года. Но это не удалось, поскольку аукцион был признан не состоявшимся. Это связано с тем, что у трех судов не нашлось ни одного покупателя, а еще на три претендует только один покупатель. По данным портала торгов, желание купить крымские суда и их имущество изъявило только ООО «Металлсам» из Краснодарского края соседней России. Фирма специализируется на приеме и обработке отходов и лома черных металлов. Она готова купить «Голубую стрелу», «Таврию» и нефтесборщик «ПС-351».
Желающих купить остальные суда не нашлось. Дата проведения следующих аукционов пока неизвестна.
Напомним, что Кабинет министров Украины в 2014 году объявил о закрытии морских портов Крыма в связи с российской аннексией полуострова. Согласно украинскому законодательству, коммерческие и государственные сделки, совершенные в Крыму без согласования с властями Украины, считаются нелегитимными. В Прокуратуре АРК заявляют о «незаконной „национализации“ Россией» на полуострове более чем четырех тысяч предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины. Власти Украины подали ряд исков в международные суды, в рамках которых требуют в качестве компенсаций не только деньги, но и российское имущество за рубежом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «проколе» оккупантов: в России постепенно проходит эйфория, связанная с открытием железнодорожного сообщения через Крымский мост, пассажиры высказывают все больше претензий к проходящим по нему поездам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.