Украина

Несмотря на то, что оккупированный Крым, согласно некоторым прогнозам, может вернуться в Украину только по «прибалтийскому сценарию», пока что находится мало бизнесменов, горящих желанием инвестировать в имущество, которое, согласно международному праву, является украинским.

Такой вывод можно сделать по результатам жалких потуг оккупационных властей полуострова продать ряд судов, которые были «национализированы» в 2014 году.

В перечне на продажу — шесть плавсредств, которые базируются в портах Ялты и Керчи и находятся на балансе местного госпредприятия «Крымские морские порты», пишет «Крым.Реалии».

Сообщается, что подготовка к продаже крымских судов и их имущества продолжается уже несколько месяцев. О планах по их продаже российские власти Крыма заявили летом 2019 года, когда депутаты крымского парламента приняли постановление об отчуждении недвижимого имущества, находящегося в госсобственности.

«Речь идет об отчуждении путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП «Крымские морские порты». Это шесть судов: нефтесборщик ПС-351, нефтегруз «Таврия», пассажирское судно «Радуга-14», пассажирское судно «Голубая стрела», буксир «Крымчанин», парусомоторная яхта «Джалита», — заявлял тогда предавший интересы Украины «спикер» подконтрольного России крымского «парламента» Владимир Константинов.

В октябре подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма, в свою очередь, дал согласие на непосредственное отчуждение этого имущества, после чего этот процесс и начался.

Начальная стоимость судов и их имущества — от 2 тысяч до 8,5 миллионов рублей.

Имущество всех судов крымские власти пытались продать 30 декабря 2019 года. Но это не удалось, поскольку аукцион был признан не состоявшимся. Это связано с тем, что у трех судов не нашлось ни одного покупателя, а еще на три претендует только один покупатель. По данным портала торгов, желание купить крымские суда и их имущество изъявило только ООО «Металлсам» из Краснодарского края соседней России. Фирма специализируется на приеме и обработке отходов и лома черных металлов. Она готова купить «Голубую стрелу», «Таврию» и нефтесборщик «ПС-351».

Желающих купить остальные суда не нашлось. Дата проведения следующих аукционов пока неизвестна.

Напомним, что Кабинет министров Украины в 2014 году объявил о закрытии морских портов Крыма в связи с российской аннексией полуострова. Согласно украинскому законодательству, коммерческие и государственные сделки, совершенные в Крыму без согласования с властями Украины, считаются нелегитимными. В Прокуратуре АРК заявляют о «незаконной „национализации“ Россией» на полуострове более чем четырех тысяч предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины. Власти Украины подали ряд исков в международные суды, в рамках которых требуют в качестве компенсаций не только деньги, но и российское имущество за рубежом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «проколе» оккупантов: в России постепенно проходит эйфория, связанная с открытием железнодорожного сообщения через Крымский мост, пассажиры высказывают все больше претензий к проходящим по нему поездам.

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