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Прибалтийский сценарий: как и когда Украина сможет вернуть Крым
Украина не сможет в обозримом будущем вернуть аннексированный Россией Крым и не сможет заставить Россию не то, что делать реальные шаги в этом направлении, но и вести переговоры по возвращению полуострова. Ситуация напоминает отношения с Прибалтикой, захваченной СССР в 1939 году. Тогда Запад имел отношения с Советским Союзом вопреки нарушению им международного права. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
«Как по прибалтийскому сценарию, когда Латвия, Литва, Эстония были аннексированы Советским Союзом. Тогда Запад имел отношения с Советским Союзом вопреки этому факту, и даже периодически эту тему затрагивая, не имел возможности каким-либо образом добиться реального результата. А реальный результат случился после того, как развалился Советский Союз», — отметил Воля.
Он считает, что подобная история будет с Крымом. Крым вернется в Украину после развала Российской Федерации, либо смены власти в России и смены политического курса.
Эксперт считает, что это может произойти, но не в ближайшие пять лет.
«Посмотрим на выборы 2024 года — кто будет следующим президентом Российской Федерации, будет ли это Путин или кто-то другой, и будет ли другой президент придерживаться той же позиции в отношении Крыма, которой придерживается Путин. Или же он решит, что Крым неоправданно много берет дотаций из российского федерального бюджета», — уточняет аналитик.
А сейчас, по его словам, нет никаких механизмов, чтобы реально принудить Путина разговаривать о возвращении Крыма Украине.
«Даже если предположить, что если бы Россия не была постоянным членом Совета Безопасности ООН и не имела права вето в том виде, как оно есть, то я тоже сомневаюсь, что на самом деле удалось бы просто так повлиять на Кремль», — считает эксперт.
Он отмечает, что вопрос возврата Крыма на уровне НАТО в целом, и США, и европейских партнеров выглядит отложенным на неизвестное время.
Полное интервью с Владимиром Волей «Крымский тупик, газовая труба и особый статус Донбасса: может ли Зеленский шантажировать Путина» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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