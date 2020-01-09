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"Тусите стоя": в РФ начали жаловаться на поезда через Крымский мост
В России постепенно проходит эйфория, связанная с открытием железнодорожного сообщения через Крымский мост: пассажиры высказывают все больше претензий к проходящим по нему поездам.
Об этом пишет российский сайт «Дни.ру».
Конечно, среди отзывов пассажиров есть и положительные: в частности, россияне довольны наличием зарядок для техники в каждом купе. Стоять и ждать очереди к единственной на весь вагон розетке больше не придется.
В то же время нарекание вызывает ненавязчивый железнодорожный сервис в поездах «Таврия» через Крымский мост.
«Ресторан не ходит, еду не предлагает. Проводников не слышно, не видно. В общем, тишина и покой», — цитирует издание одного из пользователей соцсети «ВКонтакте».
Также пассажиры жалуются на отсутствие в купейных вагонах откидных сидений — ими могли бы пользоваться те, кто не спит ночью.
Пассажиры, успевшие воспользоваться поездами через Крымский мост, подтвердили: откидные сидения в купе отсутствуют. «Нету ничего, тусите стоя или на полке», — прокомментировала Юля С.
В то же время есть среди претензий и достаточно необычные: некоторые жалуются на «тишину в вагонах». «Как теперь без стука колес», — сокрушается некто Филипп В.
Издание напоминает, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Пока поезда ходят по двум маршрутам: Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь. Стоимость билетов начинается от 3500 рублей (около 1,3 тыс. гривень) за место в купе. Чтобы пересечь Крымский мост в спальном вагоне повышенной комфортности (СВ), пассажиру придется выложить около 11 тысяч рублей (4,3 тыс. гривень).
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом скандале, связанном с Крымским мостом: нынешние «власти» полуострова заведомо лгали гражданам о количестве туристов на полуострове, включая в их число всех людей, которые появлялись на мосту, в том числе и самих крымчан.
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