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Крушение самолета МАУ: установлено возможное место запуска ракеты по борту

5:57 10 января 2020 230
На месте крушения
Инф. «ФАКТОВ»

Поразвившая украинский самолет в Тегеране ракета могла быть выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.

К такому выводу пришел один из расследователей Bellingcat, сообщив об этом в сервисе микроблогов Twitter.

Согласно заявлению журналиста Кристо Грозев, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет украинской авиакомпании МАУ. Расследователь установил, что ракета, возможно, была запущена с секретной базы IRSG.

«Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», — написал он.

Как известно, ряд СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и в американской разведке, заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ в Тегеране был сбит иранской ракетой. Источники сообщали, что украинский самолет был сбит ракетным комплексом Тор-M1.

Версию, что украинский самолет мог потерпеть крушение в результате непреднамеренного ракетного удара также выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Британии Борис Джонсон. Канада и Британия имеют соответствующие данные разведывательных служб.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, возможное попадание иранской ракеты в украинский самолет вблизи Тегерана. Тогда в Bellingcat заявили, что исследуют данный видеоролик.

Напомним, что самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Воздушное судно должно было осуществить рейс из столицы Ирана в Киев. На его борту находились 176 человек, включая членов экипажа — граждан Украины. Все они погибли. Большинство пассажиров были представителями иранской общины Канады. Катастрофа произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном в регионе — 8 января Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Пострадавших в результате обстрела не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель разведслужб США сообщил агентству CNN, что причиной трагедии, разыгравшейся в небе Ирана рано утром 8 января, стали выпущенные по самолету Международных авиалиний Украины (МАУ) две ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

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