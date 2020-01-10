- 11:22 Бывший любовник Заворотнюк зарабатывает в Крыму на Нобелевскую премию
- 11:12 В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат: что об этом известно
- 11:01 Крушение самолета МАУ: в Австралии поддержали версию Трампа и Трюдо
- 10:55 За ночь вспомнил всю жизнь: в Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения в Широкино
- 10:51 Женщина купила в интернете роскошный пушистый ковер, а получила «волосатую тарелку»
- 10:51 Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика
- 10:44 Американец Фергюсон показал, как будет избивать Хабиба
- 10:38 В России прооперировали «самого дорогого» певца
- 10:32 «Не понимают всей глубины и сложности вопросов»: Кравчук указал на главные ошибки команды Зеленского
- 10:31 На КПВВ "Чонгар" задержали боевика из "Самообороны Крыма": первые подробности
- 10:26 В Закарпатье вооруженные налетчики в масках ограбили ювелирный магазин
- 10:20 Шакира призналась, почему, даже родив футболисту «Барсы» Пике двух детей, замуж ни в какую
Российский танкер протаранил судно с рыбаками: первые детали ЧП
Утром в пятницу, 10 января, в районе пролива Босфор российский танкер, который перевозил нефть и химикаты, врезался в турецкое рыболовецкое судно. Ранее в Турции российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» врезался в побережье при проходе пролива Босфор.
Как сообщает издание HaberTurk, с турецкого рыболовецкого судна, которое после столкновения с российским танкером затонуло, удалось спасти троих членов экипажа — все они граждане Турции. Еще троих рыбаков ищут.
Сообщается, что столкновение произошло в 6:35 утра. Танкер Glard под флагом России шел в Измир. Спасательная операция продолжается — на место ЧП направлены 5 катер и бригада водолазов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции судно под либерийским флагом, шедшее из Одесского порта в Стамбул, врезалось в берег, заблокировав движение по Босфорскому проливу.
Фото с сайта https://www.haberturk.com.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.