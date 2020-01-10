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Российский танкер протаранил судно с рыбаками: первые детали ЧП

10:12 10 января 2020 848
Катер в море
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в пятницу, 10 января, в районе пролива Босфор российский танкер, который перевозил нефть и химикаты, врезался в турецкое рыболовецкое судно. Ранее в Турции российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» врезался в побережье при проходе пролива Босфор.

Как сообщает издание HaberTurk, с турецкого рыболовецкого судна, которое после столкновения с российским танкером затонуло, удалось спасти троих членов экипажа — все они граждане Турции. Еще троих рыбаков ищут.

Сообщается, что столкновение произошло в 6:35 утра. Танкер Glard под флагом России шел в Измир. Спасательная операция продолжается — на место ЧП направлены 5 катер и бригада водолазов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции судно под либерийским флагом, шедшее из Одесского порта в Стамбул, врезалось в берег, заблокировав движение по Босфорскому проливу.

Фото с сайта https://www.haberturk.com.

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