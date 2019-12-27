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Мир

Шедшее из Одессы судно протаранило набережную в Стамбуле: впечатляющие видео

16:13 27 декабря 2019 173
Судно врезалось в набережную
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции судно, шедшее из Одесского порта в Стамбул, врезалось в берег, заблокировав движение по Босфорскому проливу. Ранее у побережье Одессы потерпел крушение танкер Delfi.

Как сообщают турецкие массмедиа, судно шло под либерийским флагом и село на мель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сухогруз New Leo (флаг Либерии, судовладелец и оператор из Одессы (OOO Prestizh), шедший из Греции в Турцию, в Эгейском море попал в сильный шторм. Все 14 членов экипажа — граждане Украины (большинство — жители Одесской области) — были спасены.

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