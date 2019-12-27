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Шедшее из Одессы судно протаранило набережную в Стамбуле: впечатляющие видео
В Турции судно, шедшее из Одесского порта в Стамбул, врезалось в берег, заблокировав движение по Босфорскому проливу. Ранее у побережье Одессы потерпел крушение танкер Delfi.
Как сообщают турецкие массмедиа, судно шло под либерийским флагом и село на мель.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сухогруз New Leo (флаг Либерии, судовладелец и оператор из Одессы (OOO Prestizh), шедший из Греции в Турцию, в Эгейском море попал в сильный шторм. Все 14 членов экипажа — граждане Украины (большинство — жители Одесской области) — были спасены.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!