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Мир

Моряки Путина опозорились в Турции: появилось видео инцидента

15:50 6 января 2020 717
корабль
Инф. «ФАКТОВ»

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов», прибывший 5 января в Стамбул, врезался в побережье при проходе пролива Босфор. Несколько дней назад ЧП произошло с российским десантным кораблем «Орск».

Как сообщает «Информационное сопротивление», корабль «Маршал Устинов» пытался пришвартоваться у пирса у знаменитого дворца Долмабахче, расположенного на берегу Босфора. Крейсер сопровождали три катера турецкой береговой охраны и два катера морской полиции Турции. После того, как крейсер не смог пришвартоваться у Долмабахче, он вышел в Мраморное море.

По одной из версий, цель прибытия российского ракетного крейсера в Стамбул называют сопровождение встречи Путина и Эрдогана, запланированной на 8 января 2020. Еще одна версия — «Маршал Устинов» выдвинулся в направлении Средиземного моря в связи с обострением на Ближнем Востоке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о крупном пожаре на российском авианосце «Адмирал Кузнецов». А также о ЧП с российским грузовым кораблем, который врезался в мост в Южной Корее.

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