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На КПВВ "Чонгар" задержали боевика из "Самообороны Крыма": первые подробности
В четверг, 9 января, суд отправил под арест жителя оккупированного Крыма, который в 2014 году способствовал оккупации Россией украинского полуострова и служил в НВФ «Самооборона Крыма». Ранее на КПВВ «Чонгар» пограничники задержали мужчину, воевавшего в рядах боевиков на Донбассе.
Как сообщают в ГУНП в АР Крым и городе Севастополь, мужчину накануне задержали при пересечении админграницы с аннексированным Крымом на КПВВ «Чонгар» — он пытался попасть на материковую Украину.
По словам начальника Главного управления полиции в Крыму Виталия Стрижака, задержанному сообщили о подозрении — ему инкриминируют ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренным законом вооруженных формирований). Санкция статьи — лишения свободы до 15 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на админгранице с оккупированным Крымом СБУ задержала активного сторонника аннексии полуострова, члена «Единой России» Игоря Кучерявого, который ехал в Херсонскую область за украинским паспортом. Решением суда Кучерявый был отправлен под круглосуточный домашний арест.
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