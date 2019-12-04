Происшествия

Ярого сторонника "русского мира" задержали, когда он приехал из Крыма за украинским паспортом (фото)

На админгранице с оккупированным Крымом сотрудники СБУ задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена «Единой России» Игоря Кучерявого. Ранее российские спецслужбы задержали в Крыму проукраинского активиста из Сак Олега Приходько.

Украинские контрразведчики получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.

Украинской спецслужбе Кудрявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году он активно способствовал российской оккупации Крыма — организовывал так называемые блокпосты, дежурил на них.

РФ отметила Кучерявого медалью Ф «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

В отношении Кучерявого СБУ открыла уголовное производство.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму спецслужбы задержали женщину, которую заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Ранее на админгранице с Крымом оккупанты задержали жителя Закарпатья и отправили его под арест.

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