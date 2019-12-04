- 20:06 Сборная Украины узнала возможных соперников перед жеребьевкой элитного дивизиона Лиги наций
- 20:01 Зеленский пообщался с главной пропагандисткой Кремля Скабеевой
- 19:42 Накануне встречи Зеленского с Путиным: Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
- 19:36 Пожар в Одессе: 15 человек, возможно, остаются в здании колледжа
- 19:30 Двойной агент: хозяйка случайно выяснила, что ее кот тайно жил на два дома и имел две клички
- 19:24 Ярого сторонника "русского мира" задержали, когда он приехал из Крыма за украинским паспортом
- 19:19 Путин должен знать, что получит по рукам: Западу указали на серьезный промах в отношениях с Россией
- 19:10 Биатлон в Эстерсунде: лучший из украинцев Пидручный завершил индивидуальную гонку в топ-20
- 19:07 «Не хватало, чтобы мне рассказывали, что делать»: участник «Х-фактора» сделал громкое заявление
- 19:06 Праздник новогодней игрушки и выставка миниатюрных железных дорог: куда пойти в Киеве в выходные
- 19:02 Российский миллиардер умер в Лондоне после того, как его сбила машина
- 18:59 Пытался убить тестя: под Херсоном бывший военный устроил подрыв конюшни
Ярого сторонника "русского мира" задержали, когда он приехал из Крыма за украинским паспортом (фото)
На админгранице с оккупированным Крымом сотрудники СБУ задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена «Единой России» Игоря Кучерявого. Ранее российские спецслужбы задержали в Крыму проукраинского активиста из Сак Олега Приходько.
Украинские контрразведчики получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.
Украинской спецслужбе Кудрявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году он активно способствовал российской оккупации Крыма — организовывал так называемые блокпосты, дежурил на них.
РФ отметила Кучерявого медалью Ф «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».
В отношении Кучерявого СБУ открыла уголовное производство.
Напомним, в аннексированном Россией Крыму спецслужбы задержали женщину, которую заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Ранее на админгранице с Крымом оккупанты задержали жителя Закарпатья и отправили его под арест.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Не хватало, чтобы мне рассказывали, что делать»: участник «Х-фактора» сделал громкое заявление (фото)
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!