В России прооперировали «самого дорогого» певца

Шоу-бизнес

Российский музыкант и композитор Юрий Антонов, который четыре года назад попал в больницу из-за проблем с сердцем, перенес операцию на коленном суставе.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на друга Антонова, бизнесмена Андрея Ковалева.

«Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает», — отметил друг артиста. Он добавил, что из-за плохого самочувствия 75-летний Антонов даже решил перенести юбилейный концерт на год.

Отказывается он и от корпоративов, хотя предлагают ему много денег. В 2019 году росСМИ назвали Антонова самым дорогим российским певцом.

Для того, чтобы послушать «От печали до радости», «Крыша дома твоего», «Как прекрасен этот мир», «Поверь в мечту», поклонникам Антонова приходилось платить много денег. Певец брал за выступление 250 тысяч долларов. Но сейчас не готов выступать даже за такие деньги.

Напомним, что десять лет назад у Антонова были другие проблемы. О них он рассказывал в интервью «ФАКТАМ».

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