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Американец Фергюсон показал, как будет избивать Хабиба (видео)
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон (25 побед, 3 поражения) активно готовится к поединку с чемпионом мира в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28 побед, ни одного поражения), который пройдет 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.
«Ранее они развлекались и смеялись, думая, что это игра… Сейчас… Их запрут в клетке вместе со мной — на этот раз больше, чем на три раунда… Иду за Хабибом», — подписал Тони видео с тренировки на своей странице в Instagram.
Напомним, что поединок между Хабибом и Фергюсоном срывался четыре раза, причем впервые они должны были сойтись в очной схватке еще четыре года назад — в декабре 2015-го. На этот раз, похоже, оба бойца настроены решительно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб объяснил свой скандальный поступок после боя с Макгрегором накопившейся злостью.
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