Хабиб объяснил свой скандальный поступок после боя с Макгрегором (видео)

Спорт

Непобежденный боец UFC Хабиб Нурмагомедов (28 побед, 18 из них — досрочные) поделился своими воспоминаниями о поединке против ирландца Конора Макгрегора, и объяснил, почему сорвался после того, как соперник сдался.

«Я не имел права проиграть. Надо было выигрывать в любом случае. Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться. Но у меня свое понимание. Для меня было непонятно, как такой же спортсмен, как я, может меня оскорблять. Я, наверное, хотел их покусать! Отец — другой человек, для него это непонятно. И он не одобрил бы этот поступок. Я долгое время держал себя в руках. Там, где я вырос, так не делают. Не знаю, может, в других местах это принято — лететь в Америку и говорить оскорбления. Тяжело, как бы это правильно сказать, по их понятиям жить. Мои понятия такого не позволяют. Ладно, если так делает человек, который спортом не занимается. Но ты же спортсмен, тоже профессионал, а начинаешь оскорблять. Если посторонний человек с улицы ко мне подойдет и что-то такое скажет, я могу на это и внимания даже не обратить. Я должен держать себя в руках, ведь как профессионал могу его убить. Он же не знает, как падать, как принимать удары, а я этим всю жизнь занимаюсь», — передает слова бойца газета «Спорт-экспресс».

Видео инцидента после боя Хабиб — Макгрегор

Также россиянин поделился ожиданиями от своего следующего боя против американца Тони Фергюсона. «Для меня бой с Фергюсоном 18 апреля — хорошая мотивация. После этого сядем, подумаем, что делать дальше. Но я буду всю карьеру драться в категории 70 килограммов. Я точно не буду под него подстраиваться. Скорее всего, он будет под нами. Сейчас я тренируюсь каждый день, провожу в зале. Куда бы не полетел, где бы ни находился. Но пока не хочу давать большие нагрузки, когда до боя четыре месяца. Потому что можно перегрузиться. 100 дней тяжелых нагрузок хватит. Я думаю, ничего не поменяется. Буду делать то, что делаю всю жизнь. Девиз моего отца: „Сохраняй прежние качества и двигайся дальше“. Прежние качества у меня останутся. Если ему есть что противопоставить — пусть противопоставляет. Я же буду делать то же самое, что и на протяжении всей своей карьеры — давить, хватать, бросать, бить, заставлять устать», — отметил боец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боец UFC Жорж Сен-Пьер готов возобновить карьеру ради боя с Хабибом Нурмагомедовым.

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