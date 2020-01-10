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Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на этапе Кубке мира
В субботу, 11 января, в немецком Оберхофе женской и мужской эстафетами продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Наши девушки уйдут на дистанцию под 5-м стартовым номером в таком составе: на первом этапе побежит Анастасия Меркушина, на втором нашу команду представит Юлия Джима, третий этап «закроет» Валя Семеренко (на фото), а заключительный — Елена Пидгрушная. Что касается мужчин, у которых будет 9-й стартовый номер, то наши ребята выступят в таком составе: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов. Отметим, что наш чемпион мира Дмитрий Пидручный, получивший несколько дополнительных дней отдыха в связи с рождением сына, присоединится к команде лишь этой ночью, поэтому тренерский штаб не будет привлекать его к эстафете.
В прямой видеотрансляции мужской спринт смотрите (начало женской гонки — в 13:00, мужской — в 15:15) на сайте «ФАКТОВ».
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт», «Матч ТВ» и «Беларусь 5».
Отметим, что программа этапа Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье, 12 января, женской (начало — в 13:45) и мужской (15:30) гонками с массовым стартом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Джима вошла в топ-20 в спринтерской гонке в Оберхофе.
Фото biathlon.com.ua
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