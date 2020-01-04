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У чемпиона мира Пидручного родился сын (фото)
В субботу, 4 января, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом. В семье чемпиона мира-2019 родился мальчик весом 3,8 кг и ростом 53 см.
«В 5:15 утра моя жена Ольга подарила мне сына Владимира. Спасибо, любимая», — подписал фото в Instagram Дмитрий Пидручный.
Напомним, что это второй ребенок в семье Пидручных. Дмитрий и Ольга воспитывают 4-летнюю дочь Ирину.
Дмитрий Пидручный с супругой и дочерью
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидручный в дуэте с Меркушиной стал вице-чемпионом «Рождественской гонки».
Фото Instagram
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