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Шоу-бизнес

Бывший любовник Заворотнюк зарабатывает в Крыму на Нобелевскую премию (фото)

11:22 10 января 2020 615
Жигунов и Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бывший любовник Анастасии Заворотнюк, актер и продюсер Сергей Жигунов, которого ранее обвиняли в избиении «прекрасной няни», хочет получить Нобелевскую премию за то, что выращивает лимоны и мандарины в оккупированном Россией Крыму.

Так, Жигунов в соцсетях опубликовал фото с побегами деревьев. Геолокацией актер указал Гурзуф. Он рассказал, как вез саженцы мандарина и лимона из Сочи.

Жигунов

«Моста еще не было, а автобус из Сочи до Ялты шёл, как самолёт до Тимбукту или даже дольше, но саженцы доехали. В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники», — написал Жигунов.

Напомним, что ранее у Жигунова отобрали квартиру за долги.

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